Stratejik hamleler sektörü rahatlattı

BUGÜN NELER OLDU

2019'un özellikle gayrimenkul sektörü için oldukça yorucu bir yıl olduğunu kaydeden Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Merkez Bankası'nın hamleleriyle beraber faiz oranlarının aşağı gelmesi tüketici tarafında çok pozitif algılandı ve moralleri çok yükseltti. Açık söylemek gerekirse 6-7 ay öncesine kadar genelde morallerin bozuk olduğu bir faaliyet ortamı vardı ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankası'nın yaptığı stratejik hamlelerle gayrimenkul sektörü de dahil birçok sektör rahatladı" diye konuştu.Gayrimenkul sektöründe son birkaç aydır müthiş bir toparlanma olduğunun altını çizen Yılmaz, "Alınan yerinde önlemlerin etkisiyle, konut satışları hızla artarken; faizlerdeki düşüşle birlikte ipotekli satışlarda da ciddi bir iyileşme yaşanıyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ve Kasım aylarında 236 bin seviyesinde olan satışlar bu yılın aynı döneminde 281 bin seviyesinin üzerine çıkarken; sadece Kasım ayında Türkiye genelinde konut satışlarındaki artış yüzde 50'yi aştı" dedi. 2020'nin psikolojilerin rahatladığı bir geçiş yılı olacağını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Enflasyondaki gerileme ve faizdeki yeni indirim süreçleri, 2020'de gayrimenkul sektöründe ciddi bir hareketliliğin olacağını gösteriyor. Ülkemize karşı herhangi bir saldırı olmazsa 2021'nin çok daha verimli olacağını düşünüyorum."