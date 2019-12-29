Türkiye büyüyor yatırımlarımız sürecek

BUGÜN NELER OLDU

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, SABAH'a yaptığı açıklamada 2020'nin Türkiye için çok daha parlak bir yıl olacağı öngörüsünde bulundu. Grup olarak her yıl yaklaşık 2 milyar TL yatırım yaptıklarını söyleyen Zorlu, "2020 ve sonrasında da aralıksız olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi. Sanayi ve katma değerli ihracatla büyüyen bir grup olduklarını belirten Zorlu, "Bu anlayışla bugün sanayide en çok istihdam yaratan 3, en büyük 7 ihracatçıdan ve en çok gelir yaratan 6 gruptan biriyiz. Ayrıca toplam satışlar içerisinde yurtdışı satış oranı en yüksek grubuyuz. Önümüzdeki dönemde de bu yapımızı güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi. 155 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Zorlu, "Vestel, ihracatta sürükleyici gücümüz olmaya devam edecek. Sundukları akıllı tekstil ürün ve çözümlerimizle, dünya devlerinin inovatif iş ortağı olarak büyümemizi sürdüreceğiz" dedi. Enerjide Türkiye'deki santrallerinin yüzde 87'sinin yenilenebilir kaynaklara dayandığını belirten Zorlu, önümüzdeki dönemde başta güneş olmak üzere yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımlarını güçlendireceklerini kaydetti. Zorlu, enerjide yeni nesil inovasyon ekonomisine uygun işlere imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.2019'da ülke olarak ekonomide bir dengelenme süreci yaşadığımızı anlatan Nazif Zorlu, "Bugün göreceli olarak ekonomimiz daha iyi durumda. Son dönemde dünya genelinde 2020 büyüme öngörüleri birçok ülke için aşağı çekildi. Ancak Türkiye için yapılan öngörüler yukarı yönlü revize edildi. Bu da bizim için olumlu bir işaret. Normal koşullarda yüzde 3-4 oranında büyüme gerçekleştirebiliriz" dedi. Sanayi üretiminde yaşanan olumlu gelişmelerle ekonomiye olan güvenin artmaya başladığını kaydeden Zorlu "Bu da dengelenme sürecinin tamamlandığını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. Zorlu, "Enflasyonun hedeflere paralel olarak tek haneye ineceğini öngörüyorum" diye konuştu.2023 vizyonunun iş dünyası için bir motivasyon kaynağı olması gerektiğini anlatan Zorlu, bugüne kadar enerjiden ulaşıma, yerli elektrikli otomobilden savunma sanayine kadar birçok kıymetli işin bu motivasyonla hayata geçirildiğine dikkat çekti. "Önümüzdeki üç yılda da bu motivasyon ile Türkiye'nin birçok önemli ve küresel olarak dikkat çekecek işe imza atabileceğine inanıyorum" diyen Zorlu, şunları söyledi: "2023 yılında ülke olarak büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak ve hatta aşmak için çok çalışmalıyız. Bunu başarırsak 2023'te birçok alanda devler ligine girmiş oluruz. Ekonomimiz de sürdürülebilir bir büyüme yakalamış olur."