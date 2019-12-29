Türkiye yatırımcılar için en cazip piyasa

BUGÜN NELER OLDU

Dengelenme süreci sonunda Türkiye'nin büyüme kompozisyonundaki en önemli kriter olan cari dengenin performansının ön plana çıktığını ifade eden Aktifbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla Yanpar, "12 aylık toplama baktığımızda 2019 yılının 2 milyar dolar seviyesine yakın bir cari fazla ile kapatılacağını öngörüyoruz. 2020 yılına baktığımızda özellikle yatırımlar tarafında da toparlanmanın gelmesiyle yeniden yüksek bir büyüme patikasına çıkılacağı görülüyor. Bu noktada alınan stratejik kararlar kapsamında büyüme kompozisyonunu bir üst lige çıkaran Türkiye'nin, çok daha sağlıklı bir sinyal vereceği açıktır. Dengelenme süreci ile Türkiye'nin hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için en cazip ve en avantajlı piyasalardan biri olmaya devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.Önümüzdeki dönemde, enflasyonun yeniden tek haneye geldiği ve büyüme oranının pozitif olduğu bir performans beklendiğini belirten Yanpar, "Bu dönemi iki kriter ile değerlendirmek faydalı olacaktır. Öncelikle dış faktörlere baktığımızda; küresel bazda birçok belirsizlik ile beraber istenilen büyüme verilerinin yakalanamadığını görüyoruz. Bu noktada, küresel tarafta para politikası destekleri ve gerginliklerdeki azalmalar Türkiye için bir fırsat olabilir. İçsel faktörlere bakıldığında ise dış borç almadan büyümenin yakalanması ve ihracatın büyümeye katkısının artması pozitif taraflar olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomiye güvende yaşanan her artış tüm sektörlerdeki iktisadi faaliyetlerin canlanmasına ve Türkiye'nin yeniden kendi potansiyeline uygun bir büyüme patikasına girmesine önemli katkı sağlıyor. Bu noktada yatırım harcamalarındaki artışın gerçekleşmesi ile birlikte 2023 rotasında daha sağlıklı büyüyen bir Türkiye göreceğimizi düşünüyorum" dedi.Kur atakları karşısında hem mental hem de fiziksel olarak hazırlığını yapmış bir bankacılık sektörünün reel sektör adına bir tampon oluşturduğunun altını çizen Yanpar, "Dengelenme sürecinde ise borç çevirme oranları ve kredilerdeki yapılandırmaların başarılı yönetimi ile bankacılık sektörü iyi bir iş çıkardı. Finansman paketleriyle, Türkiye'nin büyüme kompozisyonunun geliştirilmesinde bankacılık sektörünün katkısı büyük oldu" dedi.