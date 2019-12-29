TÜRKPATENT 2020'de dijital dönüşüme odaklanacak

Asan, AA muhabirine, 2019 yılının sınai mülkiyet yönünden olumlu geçtiğini söyledi.

Bu yıl sonunda marka başvuru sayısında rekor beklediklerini belirten Asan, tasarımlarda da yüzde 5'in üzerinde artış öngördüklerini ifade etti.

Asan, TÜRKPATENT'in 2016'da uluslararası patent otoritesi haline geldiğini anımsatarak, "Burada rapor hazırlamak prestijli bir iş. Şu anda 1000'e yakın uluslararası rapor hazırladık. Dünyada en hızlı yükselen kurumuz." dedi.

Markaların ve patentlerin piyasa değerinin tespiti için geçen sene Sınai Mülkiyet Değerleme Şirketini kurduklarını hatırlatan Asan, "Şirket fiilen çalışmalarına başladı. Yaklaşık 50'ye yakın uzman, patent araştırması yapıyor. Gelecek yıl patent değerleme faaliyetlerine başlayacağız." diye konuştu. Asan, Fikri Mülkiyet Akademisini kurduklarını ve akademinin 3 binin üzerinde kamu çalışanına eğitim verdiğini aktararak, gelecek yıl da bu eğitimlerin süreceğini dile getirdi.

2019'un TÜRKPATENT açısından başarılı bir yıl olduğunu vurgulayan Asan, "Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 3'üncü yılı bitmek üzere. Bununla ilgili bir etki analizi çalışmasını başlattık. Bu kanundan KOBİ'lerin, uluslararası yatırımcıların memnuniyeti üzerine araştırma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asan, kurumun düzenlediği "Patentle Türkiye Yarışması"na başvuruları 31 Aralık'a kadar alacaklarını, 2020'de de ödül törenini yapacaklarını kaydetti.

"TÜRKİYE COĞRAFİ İŞARET ALANINDA ZENGİN"

Türkiye'de üniversitelerden yıllık 1200 civarında patent başvurusu yapıldığına dikkati çeken Asan, şöyle konuştu:

"2002'de toplam patent başvurusu 414'tü. Türkiye'de patent alanında büyük bir farkındalık oluştu. Patent, marka ve tasarım alanında farkındalığı tabana yaymak için ilköğretim ve liselerde Milli Eğitim Bakanlığı ile bir proje başlattık. 81 ilimizden bilim sanat merkezlerine eğitim verdik. Mesleki ve teknik liselere 100 patent hedefi konuldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile başlattığımız bu proje çok önemli. 2020, üniversitelerde yaratılan farkındalığın ilköğretim ve lise seviyesine yaygınlaşması için atılım yılı olacak. Ön göstergeler 2020'nin TÜRKPATENT için olumlu olacağını ortaya koyuyor."

Asan, coğrafi işaret alanında birçok kurumla iş birliği yaptıklarını, Türkiye genelinde 464 coğrafi işaretli ürünün tescili bulunduğu bilgisini verdi.

Kurumda işlemleri devam eden 457 coğrafi işaretli ürün olduğunu belirten Asan, "3 adet Avrupa Birliği (AB) Komisyonunda tescillenmiş coğrafi işaretimiz var. 15 coğrafi işaretimizin işlemleri devam ediyor. Bunlara ek olarak 20 coğrafi işaretimizi AB Komisyonunda tescilletmek için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda taslak hazırlandı. 2020'de bunların tescilletilmesi işlemi nihayete ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Asan, Türkiye'nin coğrafi işaret alanında zengin bir ülke olduğunu, ülkenin tarihi, kültürel, iklimsel olmak üzere birçok avantajının bulunduğunu söyledi.

"2020 SINAİ MÜLKİYET AÇISINDAN İYİ BİR YIL OLACAK"

Coğrafi işaretlerin katma değeri yüksek tarım ürünleri olduğunu vurgulayan Asan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkeler coğrafi işaretli ürünlerle kalkınabilir. Bunun için denetim sistemini doğru kurmak gerekiyor. Farkındalık oluşturup, tanıtımını iyi yapmak önemli. Ulusal ve uluslararası fuarlarda etkin tanıtım yapılmalı. Küçük planlamalarla Türkiye'nin coğrafi işaretlerden 20-25 milyar avroluk bir hedefi yakalayabileceğine inanıyorum. Türkiye'nin hem kendi ihtiyacını gidermesi hem kırsal kalkınmaya destek olması açısından yapılacak planlamalar önem taşıyor. Coğrafi işaretlerde potansiyelimiz fazla. Yurt dışında başarılı işletmeler var. Bu işletmelere yönelik bir tedarik sistemi kurularak Türkiye'den yurt dışına ürünler gönderilebilir. Böylelikle hem üretici 'Ürünümü nasıl satacağım?' tedirginliği yaşamaz hem de ihracatımıza katkı sağlanır."

Asan, Türkiye'de gelecek yıl patent başvurularının artmasını beklediğini ifade ederek, "2020, sınai mülkiyet açısından iyi bir yıl olacak." dedi.

Başvurularda yakalanan başarının katma değer oluşturmaya yansıması gerektiğine dikkati çeken Asan, işin o kısmına daha çok odaklanılması gerektiğini bildirdi.

Asan, 2020'de başvuru işlemlerinin de kolaylaşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl için planlarımızı yaptık. 2020 dijital transformasyon açısından sıçrama yılı olacak. Dijital uygulamalara ve dönüşüme yönelik çalışmalarımız olacak. Yeni yılda teknolojiyi yoğun kullanarak nitelikli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başvurularla ilgili yeni bir sistemi devreye aldık, denemeleri devam ediyor, 1 Ocak itibarıyla tamamen devreye girecek. Başvuru işlemlerinin daha kullanıcı dostu olması için tüm başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başlayacağız."