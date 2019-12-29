TÜRSAB: Hedefleri kolaylıkla yakalarız

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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün 2019'da çok güçlü bir ivme yakaladığını belirterek, bunun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inançlarının tam olduğunu söyledi. 75 milyon ziyaretçi, 65 milyar dolar turizm geliri olarak revize edilen 2023 turizm hedeflerinin yakalanacağına inandıklarının altını çizen Bağlıkaya, "TÜRSAB olarak devletimizin gösterdiği hedeflerin yakalanabilmesi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bunun için de öncelikle harcama potansiyeli yüksek pazar ve segmentlere yönelmek önemli" dedi. Bu çerçevede alternatif pazar ve ürünlerin geliştirilmesine önem verdiklerini aktaran Bağlıkaya, "MICE, kültür, kruvaziyer, sağlık, gastronomi, spor ve alternatif turizm alanlarında etkinliklerimizi artıracağız" diye konuştu.Özellikle MICE ve kruvaziyer turizminde başlayan toparlanmanın 2023 sürecinde turizmdeki gelişime katkı sağlayacağına inandıklarını aktaran Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Kongre rezervasyonlarının alınmaya başlaması ve kruvaziyer gemilerin rotasına Türkiye limanlarının eklenmesini önemli buluyoruz. Kruvaziyer turizminden 2020 yılında İstanbul'da devreye girecek olan Galataport Limanı ile daha çok pay almayı bekliyoruz. Dünyada kruvaziyer turlarından yararlanan kişi sayısı 2018'de 28.5 milyon iken bu yıl 30 milyonu buldu. Her biri birkaç lüks otelin kapasitesine sahip olan kruvaziyer gemisi sayısı da her yıl artıyor. 2019 sonu itibariyle dünya kruvaziyer pazarına 20'nin üzerinde yeni gemi dahil olacak."2019 yılını da değerlendiren Bağlıkaya, "Turizm 2018'in ardından 2019'u da rekorla kapatacak. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Ekim 2019 arası 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.4 oranında artarak 40.7 milyona ulaştı. 2019 sonunda geçen yıla göre yüzde 15 civarında bir artışla 45 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı, yurt dışından gelen vatandaşlarımızla birlikte 50 milyon ziyaretçi bandını aşacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. "Hareketli bir 2020 yılı bizi bekliyor" diyen Firuz Bağlıkaya, 2020'de 50 milyon yabancı ziyaretçi sayısının yakalanacağını öngördüklerini kaydetti.Türkiye'nin tanıtımının geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Tanıtma Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirildiğini hatırlatan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Bununla birlikte özel sektör, mahalli idareler ve yapılanmalar da tanıtım ve pazarlama çalışmalarına bütçe ayırmaktaydı. Dolayısıyla destinasyon çalışmalarında çok seslilikten kaynaklanan sıkıntılar oluşabilmekteydi" dedi. Bu yıl kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme (TGA) Ajansı'nın sıkıntıların önüne geçebileceğine dikkat çeken Bağlıkaya, "Tek merkezden tanıtımın yapılacak olması, hedef kitleye doğru mesajın verilmesi kaydıyla etkili sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştu.