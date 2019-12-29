Ülkemiz için var gücümüzle çalışıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

2019'da yakın coğrafyasında yaşanan tüm olağanüstü gelişmelere rağmen, Türkiye'nin ekonomide başarılı bir yılı geride bıraktığını söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, son aylarda ülke ekonomisinde net olarak görülen toparlanma sinyalleri, ihracattaki güçlü performans, ekonomi yönetimimizin aldığı yerinde önlemlerin yanı sıra özellikle yüksek faize karşı verilen kararlı mücadelenin 2020 ve sonrası için en önemli güven unsuru olduğunu söyledi. 2020'nin 2019'a göre çok daha iyi geçeceği, ekonomi yönetimi tarafından konulan hedeflerin de bu süreçte yakalanacağı öngörüsünde bulunan Tosyalı, şu değerlendirmeyi yaptı: "Tabii bunun için bizim de üzerimize düşen sorumluluklar, ülkemizi bekleyen ev ödevleri var. Bu ödevlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi; yüksek faiz ve enflasyonla mücadelenin kamu-özel sektör işbirliğiyle kararlı biçimde tüm paydaşlar tarafından devam ettirilmesi gerekiyor. Bunlar, 2023 hedeflerine giden yolda ülkemiz için en büyük öncelikler arasında yer almalı.""Tosyalı Holding olarak Türkiye'nin demir çelikteki gücünü global arenada temsil etmek için var gücümüzle ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" diyen Tosyalı, ekledi: "Gelecekte bir yandan ülkemiz sınırları içerisinde yatırıma, istihdama katkı vermeyi sürdürürken, diğer yandan da küresel büyümemize hız vereceğiz. 3 kıtada, 25 tesiste sürdürdüğümüz yüksek katma değerli üretimimizi, dünyanın farklı coğrafyalarına yaymaya devam ediyoruz." Tosyalı, Türkiye ekonomisinin dünyada hak ettiği seviyelere ulaşabilmesi için, Türk markalarının bulundukları sektörlerde yazacakları küresel hikâyelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Tosyalı Holding'in İskenderun ile başlayan yatırım hamlesi, Osmaniye, Karadağ ve Cezayir'in ardından Batı Afrika'nın giriş kapısı olan Senegal'le devam ediyor. Burada özel bir ekonomi bölgesi oluşturmak için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Tosyalı, "Tosyalı Ekonomik Bölgesi" olarak adlandırılan bu projenin imzaları atıldığını söyledi. Afrika pazarının sektörleri açısından oldukça değerli olduğunu söyleyen Tosyalı, "Hedeflerimizde Batı Afrika ülkeleri bulunuyor. Aynı bölgedeki farklı pazarları da gözlemlemeye devam edeceğiz. 2019'u 4 milyar dolar ciroyla tamamladık. İstihdamımız ise yurtdışı yatırımlarımızla birlikte 10 bini aştı. İstihdamımızın yeni yatırımlarla birlikte, 2020 itibarıyla 15 bin kişiyi aşacağını öngörüyoruz" dedi.