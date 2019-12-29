Ülkemiz ve sektörümüz için büyümeye devam

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Türkiye'nin, maruz kaldığı kur atağında önemli bir sınav verdiğini belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ülke olarak 2008 yılındaki global krizde büyümeye devam ederek dünyayı nasıl şaşırttıysak, manipülasyon temelli bu kur atağından da ekonomik sistemimizi koruyarak çıkmayı başardık" dedi."Dalgalanmaların global çapta böylesine etkili olduğu bir ortamda ayakta kalmak kolay değil" diyen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye buna rağmen istikrarlı gelişimini sürdüren bir ülke profili çiziyor. Ülke sınırları içinde yaşanan hemen hemen her gelişmenin küresel piyasalarda karşılık bulması, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli açıkça gözler önüne seriyor. Genç nüfusunun yanı sıra, güçlü finansal altyapısı ve istikrarlı politikaları sayesinde Türkiye, küresel ekonomide dikkat çeken ve söz sahibi bir ülke olma imajını koruyor."2019'da çok önemli bir süreç yaşandığının altını çizen Göktaş, "2018 yılında yaşanan global kriz tüm dünyayı etkilerken Türkiye özellikle 2019 yılında bir de kur atağının hedefinde yer aldı. Bütün bu olumsuzluklara karşı Hükümetimizin aldığı önlemler ve dayanışma ruhu içinde bu süreci atlatmayı başardık. Özellikle 2019'un ikinci çeyreğinden itibaren dengelenme yönünde olumlu sonuçlar görülmeye başlandı. Bu süreç halen gelişerek devam ediyor ve 2020 yılında da bu tablo içinde ilerleyeceğimizi öngörüyoruz. Yapılan yatırımlar, uygulanan teşvikler, özellikle savunma sanayi, enerji sektörü ve ihracatta atılan adımlarla 2023 yılında çok farklı bir Türkiye göreceğimize inanıyoruz" diye konuştu. 2018 yılında aktif büyüklükte sektördeki pay oranı yüzde 4-5 civarlarında olan katılım bankalarının günümüzde bu büyüklüğü yüzde 6 seviyelerine çekmeyi başardığını bildiren Göktaş, "2023 hedefinin yüzde 15 olduğu düşünüldüğünde önümüzde gidilecek uzun bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Ekim 2019 verilerine göre; Katılım Bankaları 263.4 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Kullandırılan krediler 152.3 milyar TL düzeyinde olup, sektördeki payı yüzde 6'lar civarında. Vakıf Katılım olarak; 2019 yılı üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğümüz bir önceki yıla göre yüzde 29.8 artışla 27.2 milyar TL'ye, topladığımız fonlar yüzde 36.8 artışla 20.8 milyar TL'ye ulaştı. Gerek güçlü fonlama kaynaklarımız, gerekse özkaynağımızla reel sektöre desteğimizi artırarak nakdi ve gayri nakdi toplam 22.7 milyar TL fon kullandırdık. Önümüzdeki yıllarda da belirlediğimiz hedefler doğrultusunda hem ülkemiz ekonomisi için hem de sektörümüz için büyüme trendimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sektör olarak büyürken, aynı zamanda ülke ekonomisine de finansman desteği sağlayarak dengelenme süreci için önemli katkılarda bulunduk" değerlendirmesinde bulundu."Vakıf Katılım olarak Türkiye'nin 2023 vizyonuna sonuna kadar güveniyor ve destekliyoruz" diyen Göktaş, "Bu noktada belirlediğimiz stratejik hedeflerden biri de Vakıf Katılım'ın, Türkiye'nin Milli Altın Bankası olması" dedi.