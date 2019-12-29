Uygun fiyatlı projeler devreye girecek

BUGÜN NELER OLDU

Gayrimenkul sektörünün oldukça zorlu ama bir o kadar öğretici bir yılı geride bıraktığını belirten İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, 2019'da herkesin ders çıkarması gerektiğini söyledi. Konut üretiminin, bu işe gönül vermiş uzman firmaların yapması gerektiğinin bir kez daha ortaya çıktığını anlatan Nazmi Durbakayım, "Ülkemizin ve sektörümüzün yaşadığı bu zorlu süreçte, konut yapım işini sadece 'kâr' olarak görenler elimine olurken 'ar' olarak görenler ise deneyim ve birikimleri sayesinde ayakta kaldı. Eğer 2019'u yaşamamış olsaydık, sektöre sonradan giren 'kâr' amaçlı firmaların yarattığı bu sorun kangrene dönüşecek ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktı" diye konuştu.2019'da yarım kalan inşaatların, olağandışı fiyatların temelinde; söz konusu 'kâr'cı firmaların hesapsız kitapsız ihalelere girmesinin var olduğunu belirten Durbakayım, "İş kapmak için akıl almaz oranlarla kat karşılığı sözleşmelere imza atması, imar yasalarını hiçe sayan daire büyüklükleri için taahhütte bulunması gibi akıl almaz işler yaptılar. Bu durum devam etseydi, sektörde daha büyük hasarlar oluşacaktı" dedi. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurumların devreye girmesi sebebiyle bu yaraya neşter atıldığını söyleyen Durbakayım, şöyle devam etti: "Artık 2020'de daha sağlıklı bir konut yapım süreci yaşayacağız. Zedelenen tüketici güveninin onarılmasıyla artık kabul edilebilir fiyatlarda yeni projeler devreye girecek. Konutun ana hammaddesi olan arsayı gerçek değerinden temin eden üreticilerin kalite rekabetine sahne olan bir yıl geçireceğiz."2020'de konut fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Durbakayım, "2019'da ertelenen veya rafa kaldırılan projeler, yüzde 50'leri aşan maliyet artışlarına bağlı olarak daha yüksek fiyattan arz edilecek. Ancak bu fiyat artışı tedrici olarak tüketiciye yansıyacak. Sektördeki faaliyetlerini 'ar' olarak benimsemiş üreticiler, tüketicinin alım gücüne uygun olarak kademeli fiyat artışı ve ödeme planları hazırlayarak arz talep dengesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.