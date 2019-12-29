Yeni kalkınma hamlesinin eşiğindeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın küresel ölçekte korumacılık politikalarının hızla arttığı bir yılı geride bıraktığını, bu dönemde Türkiye'nin finans sektöründeki dalgalanmanın reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı yaşadığını söyleyen Burkay, alınan tedbirlerle kötü dönemin geride kaldığını söyledi. Burkay, "Ekonomi yönetimi tarafından iş dünyası ile istişare içinde alınan tedbirler ve reel sektöre sağlanan destekler sayesinde en kötü dönemin geride kaldığına inanıyorum. Reel sektörümüz, faiz indirim politikasının olumlu etkilerini hissetmeye başladı. Yurtiçi tüketim harcamaları canlanıyor. İhracatta artış eğilimi var. Bütün bunların sonucunda da ülke ekonomimizde geçen yılın son çeyreğinde başlayan ve 3 çeyrek süren daralma sona erdi" diye konuştu. Türkiye'nin 'Proje Bazlı Teşvik Sistemi' ve 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' gibi programlarla kaynaklarını efektif kullanarak firmaların ve sektörlerin daha güçlü bir yapıya kavuşmasına zemin hazırladığını vurgulayan Burkay, "Ekonomi yönetiminin harekete geçirdiği destek mekanizmaları ve üretime yönelik güçlü adımlar, son dönemde yaşadığımız darboğazdan daha da umutlu olduğumuz bir sürece ulaşmamızda önemli rol oynadı. Bütün bu çalışmalar için şahsım ve iş dünyamız adına hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.Türkiye önünde makro sorunlarını geride bırakmış, seçim gündeminden 4 yıl gibi uzak yeni bir fırsat dönemi olduğunu söyleyen Burkay, şöyle devam etti: "Bu değerli zamanı yapısal reformları hızla hayata geçirmek, değişen koşullara uyum yeteneğimizi artırmak, milli ekonomimizi güçlendirmek ve özel sektör olarak da firmalarımızın finansal yapılarını daha rekabetçi hale getirmek için en iyi şekilde yönetmeliyiz. Bu anlamda yeni yılda İVME finansman gibi teşvik paketlerinin devam etmesinin yanı sıra yatırım ortamını iyileştirici tedbirlerin biran evvel gerçekleştirilmesi ekonomimizin büyümesi için büyük önem taşıyor. Başta makine, tekstil, otomotiv ve inşaat gibi üretim ve istihdam deposu sektörlerimize sunulan desteklerin artırılarak uygulanması da işsizlik, faiz ve enflasyon sarmalından kurtulmak isteyen Türkiye için kritik değer taşımaktadır."