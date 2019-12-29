Yeni yatırımlarla istihdam artacak

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Türkiye'nin 2020 yılına daha umutlu bir şekilde girdiğini söyleyen Anadolu sanayisinin duayen iş insanlarından Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, faizlerin düşmesinin iş dünyasının önünü açtığını söyledi. Bu sayede yeniden yavaş yavaş yatırım ikliminin oluşmaya başladığını belirten Konukoğlu, şunları anlattı: "İş dünyasının esas amacı yatırım yapmak ve ülkesine katkıda bulunmaktır. Ancak bunun için uygun ortamın oluşması gerekir. Faizlerle ilgili son dönemde Merkez Bankası'nın hamleleri bizler için olumlu gelişmeler oldu. İş adamı yeniden yatırımı düşünmeye başladı. Önümüzdeki yıl farklı sektörler için yatırım hamlesi gelebileceğine inanıyorum. Çünkü yüksek faizler nedeniyle iş dünyası için yatırım yapmak çok zor bir hal almıştı. Artık daha iyimseriz" dedi.Yatırımların artmasıyla birlikte istihdamın da artış trendine gireceğine işaret eden Konukoğlu, yatırımların durmasıyla birlikte istihdamda gerileme başladığını hatırlattı. Önümüzdeki yıl istihdamın da artış trendine girmesi yönünde beklentilerinin güçlendiğini söyleyen Konukoğlu, şunları kaydetti: "Ülkemizin en önemli sorunu istihdam. Ülke olarak vatandaşlarımıza iş sağlamalıyız. Bunun yolu da yatırımdan ve üretimden geçiyor. Eğer beklediğimiz gibi yatırımlarımız artarsa istihdamda da sıçrama yapabiliriz. Bir ülkede istihdam yoksa hiçbir şey olmaz. Her zaman iş insanın kalifiye elemana ihtiyacı var. Kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasını da önemli buluyorum."Sanko Grubu olarak hiçbir zaman yatırıma ara vermedikleri bilgisini veren Konukoğlu, "Her yıl işletmelerimize yenileme ve modernizasyon yatırımı yapmamız gerekiyor. İşletmeler kendilerini yenileyemezlerse batarlar. Biz yatırımı önemseyen bir grubuz. Önümüzdeki yıl da tesislerimize 250-300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Yatırıma ara vermek gibi bir lüksümüz olamaz" dedi.