Yeni yıldan beklentilerimiz yüksek

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Tüm iş planlarını 2020'nin daha iyi bir yıl olacağı beklentisiyle yaptıklarını söyleyen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, finansal sistemde başlayan düzelmeye dikkat çekti. Gerek yatırımlar gerekse ticari hayat açısından daha pozitif bir ortamın oluşmaya başladığı mesajını veren Kibar, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın 2020 yılına dair öngörülerinin yanı sıra Merkez Bankası'nın projeksiyonları daha iyi bir dönemin başladığına işaret ediyor. Bu beklentiler doğrultusunda planlarımızı yapıyoruz" diye konuştu.Temel verilerde yaşanan iyileşmenin sadece iş dünyası için de tüketicilerdeki karamsar havayı dağıttığına işaret eden Kibar, "Tüketicilerin eğiliminde de olumlu değişiklikler gözlemliyoruz. Bu da ticari hayat için pozitif bir sürecin başlayacağına işaret ediyor" dedi. Ticari hayatın canlanmasının, tüketicilerde güvenin artmasının ekonomik canlılık için büyük önem taşıdığına işaret eden Kibar, şunları anlattı: "Şüphesiz tüketicilerin eğilimleri ile güven arasında yakın bir ilişki var. Güvenin artmasıyla birlikte yaşanacak canlılığı çok önemsiyoruz." 2023'e uzanan süreçte yenilikçilik ve akıllı teknolojilere yatırım yapanların kazanacağını söyleyen Ali Kibar, geleneksel yöntemlerle yola devam etmenin artık mümkün olmadığına vurgu yaptı. Kibar, sürdürülebilirliğin günümüzde büyük önem kandığını ifade etti.