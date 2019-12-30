2 milyon işyerine 1.8 milyarlık destek

BUGÜN NELER OLDU

İşveren, çalışan ve yeni istihdama destek için uygulanan teşvikler 2020'de yaklaşık 2 milyon işyerine ulaşacak. 1.8 milyar liralık asgari ücret desteği verilecek. Geçen yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101, bu sayının altında sigortalı çalıştıran işyerleri için 150 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği gelecek yıl tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak. Asgari ücret desteği 2020'de da 12 ay boyunca verilecek. Reel sektöre gelecek yıl prim ödemelerinden kredi faiz desteğine kadar birçok kalemde 44.5 milyar liralık destek sağlanacak. İşletmelere sigorta prim desteği ve diğer teşvikler kapsamında gelecek yıl SGK'ya 25.3 milyar lira ödeme yapılacak. Kredi Garanti Fonu için de 5 milyar lira kaynak öngörülüyor. Uzun vadeli düşük maliyetli finansman için ise Kalkınma Bankası ve Eximbank'ın sermayesi de 750'şer milyon lira artırılacak.