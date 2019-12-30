2020’nin anahtarı büyüme

BUGÜN NELER OLDU

Yurtdışında küresel merkez bankalarının genişleyici hamleleri, ticaret savaşları, Brexit belirsizliği, içeride ise ekonomideki dengelenme süreci, jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin etkisi altında geçen 2019'un ardından, piyasalar 2020'ye umutlu giriyor. Güvenilir liman olarak görülen altın getiri açısından 2019'a damga vurdu. Cumhuriyet Altınının fiyatı bu yıl yüzde 30 değer kazandı.Borsada da 2018'i yüzde 20 kayıpla kapatan endeks, 2019'un ikinci yarısındaki hızlı yükselişi ile bu zararı bertaraf etti. Borsada endeksin 2019 getirisi yüzde 24'ü geçti. Merkez Bankası'nın temmuz ayında başladığı ve 4 toplantıda gerçekleştirdiği 12 puanlık faiz indirimin ardından, mevduat faizleri yüzde 20'lerin üstünden 10'lara geriledi. Dövizde ise, 2018'deki kur saldırısı nedeniyle yaşanan sert yükseliş, 2019'da yerini istikrarlı bir seyre bıraktı. Merkez Bankası'nın attığı adımlar da kurda volatilitenin azalmasını sağladı. Türkiye ekonomisinin 1 yıl aradan sonra tekrar büyüme patikasına dönmesinin ardından, 2020'de de yüzde 5 civarında büyümesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın yılın ilk çeyreğinde, 2018'deki gibi hızlı olmasa da faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisi ve ekonomik büyüme borsaya 2020'de olumlu yansıyacak. Uzmanlar endeksin ilk çeyrekte 125 bin seviyesini aşarak tarihi zirvesini yenilemesini bekliyor. Altına talebin devam edeceğini belirten analistler, dövizde ise enflasyonun üzerinde bir getiri oluşmayacağı görüşünde.Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, 2019'da dünyanın ekonomik büyüklüğünün 1.7 trilyon dolar artarak 87 trilyon dolara ulaştığını ve bu artışın tamamının ABD ile Çin'den sağlandığını vurguladı. IMF'nin 2020'de dünya ekonomisinin 3.9 trilyonluk büyüme ile 90 trilyona ulaşacağı tahminine dikkat çeken Kaya, "İlk 5 ülkeden sonra bazı ülkelerin katkısının boylarını aşacağını görüyoruz. En büyük ekonomiler sıralamasında Endonezya 16. sırada iken 2020'de 93 milyar dolarlık büyüme ile katkıda 6. sırada olacak. 19. sırada olan Türkiye, 2020'de 70 milyar dolarlık büyüme ile dünya ekonomine katkıda 8. sırada olacak. Türkiye dünya ekonomisine Fransa, ispanya, Hollanda gibi ülkelerden fazla katkı yapacak" dedi.Yatırımtercihlerinin merkez bankalarının düşük faiz politikalarına göre şekillenmesi gerektiğini ifade eden Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, "2020'de altının ön plana çıkacağını düşünüyorum. Düşük faiz döneminin yeniden başlaması ve politik risklerin ön plana çıktığı bu dönemde altın iyi bir getiri sağlayabilir" dedi. Nalbantlı, gram altında 358 TL'nin görülebileceğini ifade etti. Borsada ilk çeyrekte 125 bin seviyesinin görülebileceğini vurgulayan Nalbantlı, "Az riskli yatırım isteyenlerin ise döviz cinsinden çıkarılan devlet bonolarını (Eurobond) tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eurobondlar parasının bir bölümünü dövizde tutmak isteyenler için iyi bir tercih olacaktır" dedi.ALNUS Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya tahvilde 2019'da olduğu gibi bir seri faiz düşüşü beklenmediğini belirterek, "Beklentiler 200-300 baz puan arasında gözüküyor. Dolayısıyla Tahvil getirisinde aşırı bir beklenti olmayacak. Mevduatta faizlerdeki düşüş trendi devam edeceğinden enflasyon kadar bir net getiri söz konusu olabilir" dedi. Alternatif getiri imkânlarının azalması halinde altına talebin artabileceğine işaret eden Kaya, "Portföylerde bir miktar bulunmasını öneririm" diye konuştu. "Ben, dövizi bir yatırım aracı olarak görmediğim için portföylerde kullanmıyorum" diyen Kaya, "Ancak hayatın her alanında kullanıldığı için şunu önerebilirim: özellikle ilk çeyrek sonrasında bir miktar talep görebilir. Borsanın yıl içerisinde 125 bin ile rekor kırması ihtimali bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.Faiz, büyüme ve enflasyon beklentilerinin, sabit getirili menkul kıymetler ile borsa arasındaki dengeyi belirleyeceğini kaydeden Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, "Faiz ve borsa alternatif yatırımlardır. Faiz indirimlerinin ekonomi üzerinde açıcı bir etkiye sahip olduğu gerçeği göz önüne alındığında, ekonomik büyüme genellikle borsaya olumlu yönde etki etmektedir. Belirsizlikler azaldıkça, ana türev araçlara olan ilgi artabilir ve alternatif varlıklar zaman zaman arka plana geçebilir. Ancak, altın enflasyonlu ortamlarda her zaman bir değer tutma aracı olarak hareket ettiğinden, TL bazlı altın fiyatları yüksek kalabilir. Yeni dönemde, altın ile döviz kuru arasındaki ilişki TL bazında altın fiyatlarındaki getiri açısından dikkatle izlenmeli" diye konuştu