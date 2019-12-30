21.5 milyon aileye ucuz elektrik yolu

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abonelerin şirketlerle özel sözleşme yapmasına olanak sağlayan serbest tüketici limiti, bin 400 kwh'a düşürüldü. Aylık elektrik faturası 83 lira ve üzerinde olan tüketiciler serbest tüketici olma hakkına sahip olacak. Yaklaşık 21,5 milyon abone özel sözleşmeyle elektrik alabilecek. Vatandaşlar elektrik dağıtım şirketleriyle yaptığı ikili anlaşmalarla indirim alabilecek.Serbest tüketici uygulaması çerçevesinde konut sahipleri, yalnızca evlerinin bulunduğu bölgedeki dağıtıcı firmadan değil Türkiye'nin istediği herhangi bir bölgesindeki elektrik firmasından ikili sözleşme ile elektrik alabiliyor. Elektrik dağıtım şirketleri de bu nedenle sistemlerine yeni müşteriler katabilmek için vatandaşa elektrikte indirim uygulayabiliyor. İkili anlaşmanın sona ermesi halinde ise aboneler, bölgelerindeki elektrik tedarik şirketinden EPDK tarafından onaylanan tarifeler üzerinden elektrik satın almaya devam ediyor. Tüketicilerin bu haktan yararlanabilmesi için ise çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaç kullanmaları gerekiyor. Buna uygun olmayan sayaçlar dağıtım şirketi tarafından ay içerisinde değiştiriliyor.