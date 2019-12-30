AGİ dâhil asgari ücret ne kadar oldu? 2020 asgari ücret zammı ile kim ne kadar kazanacak?

Milyonlarca vatandaşın aylardır heyecan içinde takip ettiği asgari ücret zammı belli oldu. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücret ve AGİ zammı hakkında vatandaşların merak ettiği pek çok konu bulunuyor. Hatırlanacağı üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılı için asgari ücret teklifini bekâr bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıkladı. Durum böyle olunca vatandaşlar, 'AGİ dâhil asgari ücret ne kadar oldu ve 2020 asgari ücret zammı ile kim ne kadar kazanacak' soruları merak konusu oldu. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekâr 220,68 TL Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL Evli, eşi çalışan 220.68 TL Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

7 milyon asgari ücretlinin yanı sıra tüm çalışanları ve işsizleri de yakından ilgilendiren ücret belirlendi. 2020'de geçerli olacak asgari ücret yüzde 15 zamlı olacak. Net asgari ücret bekâr çalışanlar için 2 bin 20 lira 90 kuruştan 2.324 lira 70 kuruşa, brüt asgari ücret de 2 bin 558 lira 40 kuruştan 2 bin 943 liraya çıkacak. Böylece net asgari ücrette 304 liralık artış gerçekleştirildi.