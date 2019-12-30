Son dakika haberi: Albayrak'tan kredi faiz indirimi müjdesi! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Ekonomideki olumlu hava kredi faiz oranlarına yansıdı. Bakan Albayrak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak konut kredisi faiz oranının 0.79'a indirildiğini duyurdu. Özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar haber sonrası heyecanlanarak hayallerini kavuşmak için araştırmalara başladı. Kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak isteyen kişiler bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını takip ediyor. Diğer yandan uzmanlar benzer bir indirim kampanyasını özel bankaların da yapabileceğini ifade ediyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor?

İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Akbank, GarantiBBVA kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.21

Konut kredisi: 0.79