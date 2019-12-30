Kartlı ödemeler 1 trilyonu aşıyor

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Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, Türkiye'de kasım itibarıyla toplam kart adedinin 234 milyona ulaştığını belirterek, "Türkiye, Avrupa'da kredi kartı pazarında İngiltere'nin, banka kartı pazarında Almanya'nın önünde birinci sırada yer alıyor" dedi. 2019'da kartlı ödemelerin büyüdüğünü ifade eden Canko, kredi kartıyla yapılan ödemelerin 2019'da yüzde 17'lik artışla yıllık 841 milyar TL'ye ulaşacağının öngörüldüğünü bildirdi. Canko, şunları kaydetti: "Aynı dönemde banka kartıyla yapılan ödemelerin ise yıllık yüzde 36 artışla 134 milyar TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Böylece 2018 yılında yüzde 21 büyümüş olan toplam kartlı ödemeler, 2019'da yüzde 20'lik artışla yıllık yaklaşık 1 trilyon TL seviyesine ulaşmış olacak."