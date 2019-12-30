Ortak fiber altyapı ve 5G teknolojileri 2020'nin ana gündemi olacak

Bu gelişmelerin, teknolojide yerli ve milli olmanın önemini ortaya çıkardığına işaret eden Erkan, Türkiye'de sektörün yerliliği ve milliği konusunda önemli adımlar atıldığını anımsattı.

Erkan, özellikle 2019 yılının başında sektörün önemli etkinliklerinden GSMA'da yerli ve milli baz istasyonu ULAK için 2 bin 650 adet sipariş verdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sözleşmeyi Barselona'da imzalayarak tüm dünyanın ilgisini de yerli ve milli ürünlerimize çektik. Öte yandan Turkcell olarak 25 yılımızı kutladığımız 2019 yılında 1300'e yaklaşan Ar-Ge mühendisimizle tüm dünyada da kullanılan yerli ve milli dijital servisler geliştirmeye devam ettik. Verimize sahip çıkmak için yaptığımız veri merkezi alanındaki yatırım ve çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürdük.

Kasım ayı başında Ankara'da Türkiye'nin en büyük veri merkezini hizmete açtık. Gebze ve İzmir'in ardından uluslararası standartlara sahip Ankara'daki bu yeni nesil veri merkezlerimize gelecek yıl bir yenisini daha Çorlu'da eklemeyi hedefliyoruz. Bu sayede veri merkezlerine yaptığımız yatırımların miktarı 2 milyar TL'yi aşmış olacak."

"TÜRKİYE, EKONOMİK GÜCÜ AÇISINDAN DÜNYADAKİ SAYILI ÜLKELER ARASINDA YER ALIYOR"

Yaşanan ekonomik gelişmelerin sektöre etkisine değinen Erkan, Türkiye'nin, ekonomik güç açısından dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Erkan, 2020 yılı ekonomik göstergelerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomimiz üzerindeki belirsizlik ve risklerin azaltılması yönünde önemli adımlar atıldı. Son aylarda açıklanan rakamlara bakacak olursak enflasyonda bir düşüş gözlemliyoruz. Faiz oranlarında yaşanan düşüşün de ekonomik hareketlenmeye pozitif katkı sağlamasını bekliyoruz.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda 2020'de ekonomik göstergelerin olumlu seyretmeye devam edeceğini ve ekonomik büyümenin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bu durum sektörümüze de olumlu yansıyacak. Telekomünikasyon sektörü olarak enflasyonu geriye çeken bir paya sahibiz. Biz geleceğe iyimser bakıyoruz.

MEVCUT FİBER ALTYAPI, 5G'YE GEÇİŞ İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Murat Erkan 2020 yılının sektör beklentilerine de değindi. 2020 boyunca en çok fiber altyapı yatırımlarının gündemde yer almasını beklediklerini belirten Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya verdiği öneme dikkati çekti.

Türkiye'de toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunduğunu bildiren Erkan, şunları söyledi:

"Ama bu yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ile önümüzdeki dönemde daha çok gündeme gelecek 5G'ye geçiş için yeterli değil. O nedenle, fiber yatırımların ülkemizin en ücra köşelerine kadar yaygınlaşması olmazsa olmaz bir önem taşıyor. Bunun için gereksinim duyduğumuz fiber altyapı uzunluğu ise yaklaşık 1 milyon kilometre.

Fakat burada kaynakların doğru ve verimli kullanılmasına da dikkat etmemiz gerek. Bu fiber yatırımını her şirket ayrı ayrı yaparsa 15 - 16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Ancak hep birlikte ortak yaptığımız takdirde bunu 3-4 milyar dolara çözebiliriz."

Fiberde ortak altyapıya geçişin dünyada başarılı örneklerinin bulunduğunu anlatan Erkan, bu amaçla kurulacak ortak bir şirketin dünyadan yatırımcıların da ilgisini çekeceğini dile getirdi.

Erkan, "Biz operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üstyapıda, dijital servislerle sunacağımız hizmetler ile olması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da verdiği desteğin, bu konuda 2020 yılında ülkemiz için olumlu bir şekilde çözüm sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.