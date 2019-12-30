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Son Dakika Haberi: zam oranları belirleniyor! SSK ve Bağ-Kur emekli 2020 Ocak maaşı zammı ne kadar, kaç TL?

zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri, ülkemiz genelindeki milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında dikkat çekiyor. 12 milyonun üzerinde vatandaş, Ocak ayı ile birlikte zamlı maaşlarına kavuşacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranları için en önemli etken ise, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon rakamları olacak. Tam bu noktada, Temmuz-Kasım ayı enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken, zam oranı beklenti anketine göre, 6.29 olacak. Peki, 2020 Ocak zammı ile birlikte en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 08:51
Son Dakika Haberi: Emekli maaşı zam oranları belirleniyor! SSK ve Bağ-Kur emekli 2020 Ocak maaşı zammı ne kadar, kaç TL?

zammı oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 12 milyonun üzerinde emekli, Ocak ayı birlikte gelecek olan yeni maaşlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Buna sayılı günler kala da pek çok vatandaş Google üzerinden '2020 Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere, yeni yılın ilk ayında yapılacak olan zam miktarı için en önemli etken enflasyon rakamları durumunda... 2019 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşecek olan enflasyon oranları zam miktarında belirleyici olacak. Temmuz-Kasım ayı enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken, beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Konu ile ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

2020 EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilir, 2020 zammı ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz…

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Son Dakika Haberi: Emekli maaşı zam oranları belirleniyor! SSK ve Bağ-Kur emekli 2020 Ocak maaşı zammı ne kadar, kaç TL?
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