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100 dolarlık ihracatın 30 doları devletten

Giriş Tarihi: 31.12.2019
100 dolarlık ihracatın 30 doları devletten
Türkiye, 2020'de de iş-yatırım alanında destek haritasını genişletiyor. Gelecek yıl 100 dolarlık ihracatın 30 dolarını devlet karşılayacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihraç ürünlerinin üretiminden pazarlamasına kadar geçen süreçte tasarım, markalaşma, pazar araştırması, küresel tedarik zinciri gibi 100'den fazla destekle ihracatçının yanında olduklarını söyledi. Pekcan, Eximbank kredilerini daha ulaşılabilir hale getireceklerini belirterek, "Müteahhitlerimize yurtdışı ihalelerde teminat mektuplarında Eximbank üzerinden destek vermeyi hedefliyoruz" dedi. Pekcan, gümrüklerde 2019'da 3 milyar 107 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak ticari eşya ele geçirdiğini söyledi.
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100 dolarlık ihracatın 30 doları devletten
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