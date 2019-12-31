AGİ 2020 hesaplama tablosu burada! Bekar ve evli için 2020 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar oldu?

AGİ 2020 hesaplama tablosu vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; bekar bir çalışanın aldığı Asgari Geçim İndirimi ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı ücret farklılık gösteriyor. 26 Aralık tarihinde yapılan son toplantı ile 2020 AGİ ve asgari ücret tutarı belli olmuş ve Bakan Selçuk tarafından duyurulmuştu. Peki, Yeni yılda Asgari Geçim İndirimi ne kadar olacak? İşte 2020 AGİ hesaplama tablosu ve tüm detaylar…

2020 AGİ HESAPLAMA TABLOSU

2007'den sonra çalışan vatandaşların fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ),kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.

Haberimizin devamından 2020 Asgari Geçim İndiriminizi hesaplayabilir ve konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…