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AGİ 2020 hesaplama tablosu burada! Bekar ve evli için 2020 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar oldu?

Açılımı Asgari Geçim İndirimi olan ve her yıl olduğu gibi bu yıl da komisyon kararıyla açıklanan 2020 AGİ ne kadar oldu sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 26 Aralık tarihinde 2020 Asgari Geçim İndirimi zammını açıkladı. Yapılan açıklamada "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, "'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık." Dedi. Peki, 2020 AGİ ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi AGİ hesaplama tablosu ve oranları haberimizin devamında bulabilir kendi ücretinizi hesaplayabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 08:57
AGİ 2020 hesaplama tablosu burada! Bekar ve evli için 2020 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar oldu?

AGİ 2020 hesaplama tablosu vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; bekar bir çalışanın aldığı Asgari Geçim İndirimi ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı ücret farklılık gösteriyor. 26 Aralık tarihinde yapılan son toplantı ile 2020 AGİ ve asgari ücret tutarı belli olmuş ve Bakan Selçuk tarafından duyurulmuştu. Peki, Yeni yılda Asgari Geçim İndirimi ne kadar olacak? İşte 2020 AGİ hesaplama tablosu ve tüm detaylar…

2020 AGİ HESAPLAMA TABLOSU

2007'den sonra çalışan vatandaşların fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ),kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.

Haberimizin devamından 2020 Asgari Geçim İndiriminizi hesaplayabilir ve konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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AGİ 2020 hesaplama tablosu burada! Bekar ve evli için 2020 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar oldu?
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