Ana gündem ortak fiber altyapı olacak

BUGÜN NELER OLDU

TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, yeni yılda sektörde en çok konuşulacak konuların başında ortak fiber altyapı ve 5G teknolojilerinin geleceğini belirterek, "Operatörler arasındaki rekabet, altyapıda değil üstyapıda, dijital servislerle sunacağımız hizmetler ile olması gerek. Ortak fiber altyapı konusunun 2020'de çözülmesi sektör açısından en büyük temennimiz" dedi. Erkan, 'Techfin', 'Dijital İş Çözümleri' ve 'Dijital Servisler' olmak üzere, 2019 yılı başında belirledikleri üç stratejik odak alanındaki çalışmaları 2020'de sürdüreceklerini söyledi.