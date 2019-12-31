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Bakan Albayrak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenledği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına da katıldı. Bakan Berat Albayrak ,yurt içi ve yurt dışında çekilen "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek tercihte bulundu.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 31.12.2019 14:02 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 14:25
Bakan Albayrak, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

Albayrak, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan Albayrak, haber kategorisinde, Bülent Ersöz'ün Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan ve düzenlenen törenle Akdeniz'e doğru yola çıkan Yavuz'un, Çanakkale Boğazı'ndan geçişini gösteren "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğrafını oylayan Albayrak, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafına oy verdi.

Başkan Erdoğan 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

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Bakan Albayrak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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