Blockchain ağı uygulamaya geçti

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Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), 1 gram altın karşılığında olan ve BİGA olarak adlandırılan dijital varlık geliştirdi. Dayanağı fiziksel altın olan ve dijital bir varlığa çevrilebilen altının, blokzincir teknolojisi ile zaman kısıtı olmaksızın kişiden kişiye transferine imkân tanıyan 'BiGA Dijital Varlık Transfer Paltformu' da uygulamaya geçti. Blokzincir altyapısıyla çalışan BİGA ile altın transferi 7 gün 24 saat boyunca yapılabilecek. 'BiGA Dijital Altın' projesine ilk etapta Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası katılım sağladı. Böylece Türkiye'nin finansal alanda bilinen ilk blokzincir ağı hayata geçirildi.