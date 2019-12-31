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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni yıl mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayınladı. Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "2020 yılının, hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 13:14
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni yıl mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yeni yıl mesajı yayınladı. Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "2020 yılının, hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılda da milletimizin desteği ve feraseti ile ülkemiz için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni yıl mesajı
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