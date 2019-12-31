İnşaata güven 17 ayın zirvesine çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Geçenyılki kur saldırısının ardından alınan önlemler, dengelenme sürecinin ardından tekrar büyüme trendine dönülmesi, cari açık probleminin ortadan kaldırılması ve faiz indirimleri, ekonomik güven endeksini 1.5 yılın zirvesine taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi aralıkta geçen yılın aynı ayına göre 11.8 puan artarak yaklaşık 1.5 yılın zirvesi olan 93.8'i gördü. Ekonomideki toparlanma reel kesim güven endeksinde de kendisini gösterdi. Reel kesim güven endeksi aralıkta geçen aya göre 2.8 puanlık artışla 108.7 ile 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan kamu bankaları öncülüğünde gerileyen konut kredi faizlerinin etkisi de inşaat sektörü güven endeksine yansıdı. Endeks, aralıkta 68.9 ile Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.