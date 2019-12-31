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sektörü 'ölü sezon' olarak tabir edilen kasımda da çift haneli büyüdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, kasımda turist sayısı yüzde 11.41 artarak 2 milyon 190 bin 622 oldu. 11 ayda ise Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 14.31 artışla 48 milyon 46 bine çıktı. Turizmciler yıl bitiminde 51 milyon hedefinin rahatlıkla yakalanacağını vurguladı.Kasım ayının ölü sezon olarak tanımlandığını hatırlatan turizmciler, "Turizmi 12 aya ve ülke geneline yaymak için toplantı, kış, emekli, sağlık turizmi gibi alanlarda son 3 yıldır ciddi bir çalışma yürütülüyor. Bu, Turizmi Geliştirme Ajansı ile daha da güçlenecek. Ancak şimdiden emeklerin karşılığını almaya başladık. Ölü sezon canlandı" dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, 2019'da sektörün çok verimli bir yıl geçirdiğini belirterek, "Çift haneli büyümeyle yılı kapatacağız" diye konuştu. Turizmdeki büyümenin hemen her bölgede hissedildiğini aktaran Çorabatır, "İstanbul'dan Karadeniz'e, Akdeniz'den Ege'ye, Kapadokya'dan GAP'a her bölgede çift haneli büyüme yakaladık. Bu turizmin ülke geneline yayıldığının göstergesi. Artık turizm bir iki noktada sıkışmıyor" açıklamasını yaptı. Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) Aralık 2019 verilerinde ise Türkiye, dünyada 2018'de ziyaretçi sıralamasında 6'ncılığını korudu. Dünya turizm gelirlerindeki sıralaması da 15 oldu.Turist sayısında istikrarlı artış doluluk ve gelire yansımaya devam etti. Türkiye Otelciler Birliği'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin Kasım 2019 otel dolulukları, yüzde 2.4 artarak yüzde 64.9 oldu. Kasımda ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 6.3 artışla 66.5 euroya çıktı. İstanbul'da oda bedeli 82.4 euroyu buldu. Antalya'da ise bu oran Kasım 2018'e göre yüzde 11.9 artarak 47.7 euro oldu.