Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Simit Sarayı’ndan yatırıma devam mesajı

Simit Sarayı’ndan yatırıma devam mesajı

Giriş Tarihi: 31.12.2019
Simit Sarayı’ndan yatırıma devam mesajı
SIMIT Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, "Simit Sarayı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır" dedi. Kavukcu, Simit Sarayı'nın Türkiye dahil dünyanın 25 ülkesinde yatırımlarına devam ettiğini ifade ederek, "Simit Sarayı 2020'de de her yıl olduğu gibi büyümeye devam edecek ve sağladığı istihdamla ülke ekonomisi için katma değer yaratmayı sürdürecektir. Son üç yılda 163 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve TİM Hizmet ihracatı sıralamasında hep ilk 3 sırada yer almıştır" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Simit Sarayı’ndan yatırıma devam mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN