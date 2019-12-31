Simit Sarayı’ndan yatırıma devam mesajı

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SIMIT Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, "Simit Sarayı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır" dedi. Kavukcu, Simit Sarayı'nın Türkiye dahil dünyanın 25 ülkesinde yatırımlarına devam ettiğini ifade ederek, "Simit Sarayı 2020'de de her yıl olduğu gibi büyümeye devam edecek ve sağladığı istihdamla ülke ekonomisi için katma değer yaratmayı sürdürecektir. Son üç yılda 163 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve TİM Hizmet ihracatı sıralamasında hep ilk 3 sırada yer almıştır" dedi.