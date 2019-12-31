Termik santrallerde süre doldu

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'ten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından gözlerin çevrildiği 13 termik santral için süre doldu. İlk yapılan çalışmalarda 3 santralde herhangi bir sorun olmadığı tespit edilirken, diğer santrallerle ilgili ise ekipler inceleme başlatmıştı. Edinilen bilgiye göre, Çevre Bakanlığı ekipleri santrallere ilişkin çalışmalarını tamamladı. Bugün de son olarak santrallerin bulunduğu bölgelerdeki valilik yetkilileri ile bakanlık ekipleri mesai bitiminin ardından santralleri ziyaret edecek. Yetkililer yerinde tespitlerde bulunarak sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketlere hem kapama hem de idari para cezası verebilecek. Bu kapsamda 13 termik santralin hiçbirinin tümüyle kapatılmayacağı, santrallerin birkaçında ünite bazlı kapatma olacağı öğrenildi. Örneğin, 4 ünitesi ve 4 bacası olan bir termik santralde birinde baca arıtma gazı, filtre, emisyon ölçüm sistemi gibi kriterler bulunuyorsa bir ünitenin faaliyete devam etmesine izin verilecek. Ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yazı gönderilecek ve gerekli uyarılar yapılacak. EPDK da lisansını bu uyarılara göre verecek.Sistemlerindeki sorunları gidermeyen ünitelerin kapatılmasının yanı sıra çevre mevzuatı gereği olarak 354 bin liradan 664 bin liraya kadar idari para cezaları da kesilecek. Firmaların ünitelerindeki sıkıntıları giderdiği şeklinde beyanda bulunmaları ve gerekli izin verilmesi durumunda çalışmalarına kaldıkları yerden devam edebilecek.