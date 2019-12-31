Türkiye büyüme moduna geçecek

BUGÜN NELER OLDU

AKBANK Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2020'nin ekonomi ve sektör açısından olumlu bir yıl olacağını belirterek, "Bankalarımızın ekonomimizin gelişimine katkıda bulunacak iştahı ve sermaye yeterlilik oranı var" dedi. Gelecek yıl Türkiye'nin tekrar büyüme moduna geçeceğinin altını çizen Hakan Binbaşgil, burada ertelenmiş talebin önemli bir katkısının olacağını söyledi. Binbaşgil, enflasyonda da önemli iyileşmeler kaydedildiğini belirterek, "Gerileyen faiz oranlarının da ekonomik aktiviteye destek olmasını bekliyoruz" dedi.