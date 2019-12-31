Türkiye’de doğalgazda ilk sukuk ihracı yapıldı

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TÜRKIYE Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), TSKB, Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin doğalgaz altyapı yatırımlarının finansmanında kullanması amacıyla 150 milyon lira tutarında kira sertifikası (sukuk) ihracına aracılık etti. Türkiye'de doğalgaz dağıtım sektöründe ilk, enerji sektörü genelinde de ikinci olma özelliğine sahip ihracın getirisiyle yeni bölgelere dağıtım sağlanarak katma değer yaratılması hedefleniyor. TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, "TSKB olarak 2020'de tahvil ihraçlarının yanında kira sertifikası ihraçlarıyla da alternatif finansman kaynakları yaratmaya devam edeceğiz" dedi.