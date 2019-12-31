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Vakıfbank Türkiye’ye desteğini artıracak

Giriş Tarihi: 31.12.2019
Vakıfbank Türkiye’ye desteğini artıracak
VAKIFBANK Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2020'nin ekonomide değişim yılı olacağını belirterek, "Bankamız da bu değişimdeki önemli aktörlerden biri olacak" dedi. Yeni yılda da her zamanki gibi ülkenin ve tüm paydaşların yanındaki güç olmayı sürdüreceklerini ifade eden Üstünsalih, büyüme beklentisiyle girilen 2020'de hane halkından reel ekonomiye tüm Türkiye'ye verdikleri destekleri artırarak sağlıklı büyümeye devam edeceklerini söyledi. Üstünsalih, KOBİ'lerin ve reel sektörün yanındaki güç olmaya devam edeceklerini ifade etti.
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Vakıfbank Türkiye’ye desteğini artıracak
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