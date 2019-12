Yılbaşını evde geçireceğiz

MÖNÜLER

92'Sİ

BUGÜN NELER OLDU

Vatandaş yılbaşını evde geçirmeye karar verdi. Market alışverişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 ila 30 oranında artarken en fazla satın alınan ürünler çerez, cips, meyve, alkollü ve alkolsüz içecekler ile kırmızı et ve hindi oldu. Marketlerin yılbaşı sepetleri ise farklı gelir gruplarına göre hazırlandı. İçecek ve atıştırmalık kuruyemiş, çerez gibi ürünlerin olduğu sepet fiyatları 60 ila 100 lira arasında değişiyor. Yerel marketleri temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, 31 Aralık öncesine bir hafta sonu girdiği için alışverişlerin daha yoğun olduğunu söyledi. Anadolu'nun pek çok şehrinde yılbaşı kutlama adeti olmamasına rağmen atıştırmalık ve meze kategorisinde satışların arttığını dile getiren Düzgün, "Vatandaş yeni bir yılı karşılamak için o gün akşamında özel sofralar hazırlıyor. Bu da satışlara yansıyor" diye konuştu.Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Gıda Perakendecileri Derneği'nin de Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi ise, bu yıl vatandaşın yılbaşı alışverişine 4 gün önceden başladığını söyledi. Asıl satışı bugün yapmayı beklediklerini dile getiren Tüfekçi, "Et ve tavuk fiyatlarındaki dengelenme de alışverişleri etkiledi. En yüksek satış meyve, kuruyemiş ve et grubunda. Geçen yıla göre satışlarda en az yüzde 15 artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Sepet yoğunluğuna baktığımız zaman, bu yıl da yılbaşı evde kutlanacak gibi duruyor. Bu ay geçen yıla göre şarküteride yüzde 10, mezelerde 15, pişmiş hindi siparişinde 30, cips ve kuruyemişte 27'lik artış var" diye konuştu.Esnaf da yılbaşı alışverişlerinden nasibini aldı. Kuruyemiş tezgahı sahibi Engin Sarı, "Genelde karışık çerez satılıyor. Geçen seneye göre fiyatlar arttı. Müşterilerimiz 150 ila 500 TL'ye kadar alışveriş yapıyor" dedi.EĞLENCE mekânlarının başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan tek kişilik menü fiyatları 450 liraya kadar çıkıyor. En düşük rakam ise 250 TL. Otellerde ise alkol dahil menüler 400 liradan başlıyor. Ünlü sanatçılar ve canlı orkestralı programların fiyatı ise kişi başı 1.500 liraya kadar çıkıyor.12 MILYON Money üyesi müşterisinin yılbaşı dönemindeki harcamalarını analiz eden Migros, ek olarak gerçekleştirdiği anket ile tüketicilerin yılbaşı alışverişlerini tespit etti. Araştırma sonuçlarına göre, ankete yanıt verenlerin yüzde 92'si bu geceyi kendi veya yakınlarının evinde geçirmeyi tercih ettiğini söylüyor. Yeni yıla aileleriyle birlikte girmek isteyenlerin oranı ise yüzde 81.