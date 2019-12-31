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için "zamlı " yarın yürürlüğe girecek

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan takma zorunluluğu kapsamında kesilen , yarından itibaren 776 lira olarak uygulanacak.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 13:40
Zorunlu kış lastiği için zamlı ceza yarın yürürlüğe girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Kurala uymayanlar için bu yıl 625 lira olarak belirlenen ceza, yarından itibaren uygulanmak üzere 776 liraya yükseltildi.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

KIŞ LASTİĞİ "TİCARİ" ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

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Zorunlu kış lastiği için "zamlı ceza" yarın yürürlüğe girecek
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