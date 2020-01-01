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2019 performansımız beklentınin ötesinde

Giriş Tarihi: 1.1.2020
2019 performansımız beklentınin ötesinde
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz" dedi. Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2019'un son gününde, yılın son Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi. 2019'un beklentilerin ötesinde bir performansla kapatıldığını vurgulayan Albayrak, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. AA
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2019 performansımız beklentınin ötesinde
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