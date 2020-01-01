Akfen 6.8 milyarlık yatırımla 5.5 bin kişiye iş sağladı

BUGÜN NELER OLDU

AKFEN Holding, 2017 sonunda açıkladığı iki yıllık hedefinin yüzde 28.5 üzerine çıkarak 6.8 milyar liralık yatırım yaptı. Akfen Holding, bu dönemde 5 bin 523 kişiye de ek istihdam sağladı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "2018 ile 2019 arasında 5 milyar 283 milyon TL'lik yatırım yapacağımızı açıklamıştık. Bugün geldiğimiz noktada tamamını Türkiye'de hayata geçirdiğimiz 6 milyar 791 milyon liralık yatırımlarımızla sözümüzde durduk. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle ülkemizde yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. Akfen Holding, 2018-2019 yıllarını kapsayan iki yıllık süre içerisinde Kastamonu Gökırmak Bakır Madeni, Eskişehir Şehir Hastanesi, Bulvar Loft konut projesi, Isparta Öğrenci Yurdu ve Kütahya Öğrenci Yurdu projelerini tamamladı.