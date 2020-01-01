ASELSAN’ın cirosu rekor seviyeye ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

ASELSAN, bu yıl cirosunu hem Türk Lirası hem dolar bazında rekor seviyelere ulaştı. Şirketten yapılan açıklamada, üretimden Ar-Ge'ye ve ihracata kadar yürütülen çalışmalara işaret edilerek, "Son yıllardaki güçlü ciro artış trendi 2019'da da devam etti" denildi. Dış satışların yüzde 50 artarak 327 milyon doların üzerinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "ASELSAN, yılın son çeyreğinde gelecek yıllara yönelik yeni sipariş almaya devam etti. Şirket, eylül sonu itibarıyla 9.8 milyar doları aşarak tarihi zirveler seviyesinde olan sipariş toplamına 2019'un son 3 ayı içinde 700 milyon dolar seviyelerinde yeni sipariş eklemeyi başardı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketi konumunda olan ASELSAN'ın bu alandaki harcamalarının yıl sonu itibarıyla 450 milyon doları aşacağı bilgisi de verildi.