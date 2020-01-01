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Borsanın % 90.6’sı Varlık Fonu’nun oldu

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Borsanın % 90.6’sı Varlık Fonu’nun oldu
TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF) Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90.6'ya çıkardı. Dün fondan yapılan yazılı açıklamada, geçen aylarda kamuoyuyla paylaştıkları üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerinin satın alındığı duyuruldu. EBRD hisselerinin alınmasıyla fonun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 90.6'ya çıkmış oldu. TVF'den yapılan açıklamada "Potansiyeline ve geleceğine inandığımız Borsa İstanbul'daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye'nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'ye inanan ve Borsa İstanbul'a değer katan EBRD'ye teşekkür ederiz" denildi.
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Borsanın % 90.6’sı Varlık Fonu’nun oldu
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