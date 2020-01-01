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Bulgaristan: TürkAkım'a hazırız

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Ekonomi
Giriş Tarihi: 1.1.2020
Bulgaristan: TürkAkım'a hazırız
Bulgarıstan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, ülkesinin yeni yıl itibarıyla TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'ndan gaz alımına hazır olacağını belirtti. Petkova, "Boru hattının Bulgaristan'daki yapım çalışmaları, toplam 150 kilometre uzunluğundaki üç bölümde tam hız devam ediyor, boru hattı güzergâhına 17 binden fazla boru tedarik edildi. Taahhütlerimizi yerine getireceğiz" dedi. TürkAkım'ın Bulgaristan'dan geçen kısmının toplam uzunluğu 474 kilometre. Anlaşma gereği boru hattının Sırbistan sınırına kadar olan 308 kilometrelik kısmının yapımı 250 gün içinde tamamlanacak. Sırbistan projenin kendi kısmında bulunan ayağını tamamladı.
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Bulgaristan: TürkAkım'a hazırız
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