İHL’de pas geçme Atatürk Havalimanı’ndan daha az

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda (İHL) uçuşların yapılamadığına dair haberler üzerine İGA'dan açıklama geldi. Açıklamada, "30.12.2019 İHL'de gerçekleşen operasyonda rüzgâr sebebiyle 13 pas geçme yaşanmıştır. Nisan-aralıktaki rakamlara göre, İstanbul Havalimanı'nda 620 uçak pisti pas geçerken, bu rakam bir önceki yıl Atatürk Havalimanı'nda 1.016'ydı. Ortalamalar uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık yarısı seviyesinde olduğunu gösteriyor" denildi.