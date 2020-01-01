Vatandaşı kandırana katmerli ceza

ARABULUCULUK

BUGÜN NELER OLDU

Yeni yıla yeni tarifelerle girildi. Araç muayene ücretlerinden yanıltıcı etikete cezaya, tüketici hakem heyetlerine başvuruda uygulanacak sınırdan konut projelerinde teminat sağlanmasına, banka ücret ve masraflarından aldatıcı reklama kadar birçok başlıkta düzenlemeye gidildi.Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden, belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret, masraf talep eden bankalara işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası verilecek. Tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz değişikliğini 30 gün önce yazılı olarak bildirmeyene 415 lira idari para cezası uygulanacak.Yeni yılda konut ve inşaat projelerinde bina tamamlama sigortası ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde teminat konusunda denetimler sıkı tutulacak. İnşaat projelerinde bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut veya devre tatil konutu satışı yapan satıcılara da 1 milyon 47 bin lira idari para cezası kesilecek.Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası uygulanacak. Ön ödemeli şekilde satılan ve 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 42 bin lira olarak belirlendi.Tüketiciye satılan ürünlerin üzerine veya rafların bulunduğu yerlere ödenecek tüm vergiler, satış fiyatı, birim fiyatı ve bunların uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri, ayırıcı özellikler ve Türkiye'de olan mallar için yerli üretim logosu içeren etiketlerin bulunması zorunlu. Fiyat etiketi ve listeleri, tüketici aldatıcı reklamlar için yeni yıldan itibaren 415 lira ile 210 milyon lira arasında değişen cezalar kesilecek.Garanti belgesi ve Türkçe kullanma kılavuzunun bulunmaması ya da mevzuata uygun olmaması durumunda satıcılara 415 lira idari para cezası uygulanacak. Gıdayla temas eden uygunsuz ürünler için yaptırım düzenlemesine gidildi.Rekabet cezalarındaki alt sınır 2020 için 31 bin 903 lira oldu. Tüketici hakem heyetlerine başvurularda uygulanacak zorunlu parasal sınırlar da yeniden belirlendi.ARAÇ muayene ücretleri de yeni yılla yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377 TL'den 462 TL'ye, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279 TL'den 342 TL'ye, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 142.78 TL'den 174.64 TL'ye yükseldi.ADALET Bakanlığı tarafından belirlenen arabuluculuk tarifesi de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, aile hukuku, işçi-işveren ile tüketici uyuşmazlıklarında 170 ila 400 TL, ticari uyuşmazlıklarda 330 ila 720 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise arabulucuya 205 ila 470 TL ödenecek.CUMHURBAŞKANLIĞI Kararı'yla sigara ve alkolde 6 ay vergi artışına gidilmeyecek. Alkollü içki ve sigaraya 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı, Ocak-Haziran 2020 dönemi için uygulanmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı.