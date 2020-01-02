1.1 milyon kişiye istihdam sağlanacak 2020 yatırım yılı olacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, yeni yıla iş dünyasının önünü açan destek adımlarıyla girerken, 2020 yatırımda tarihi adımlara sahne olacak. Yaklaşık 13 milyon kişinin çalıştığı 84 binin üzerinde işletme yatırım için kolları sıvadı. Bine yakın şirket yeni yatırım, 74 bin işletme de ilave, teknolojik, stratejik ve diğer alanlarda yatırım yaparak 1.1 milyon kişiye iş kapısı açacak. Bu yıl en fazla yatırım yapılacak iller, yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Muğla, Samsun, Konya ve Mersin olacak. Yatırımda bilgi ve iletişim, madencilik ve taş ocakçılığı, imalat sektörleri başı çekiyor.Türkiye İş Kurumu'nca hazırlanan 2019 İşgücü Piyasası Araştırması, iş dünyasının ekonomiye güvenini ortaya koydu. Araştırmaya göre, işyerlerinin yüzde 65.7'si ilave, 23.7'si teknolojik, 21.4'ü stratejik ve yüzde 10.6'sı diğer alanlarda yatırıma hazırlanıyor. İnşaat sektöründe yüzde 20'ye yakın istihdam artışı bekleniyor.Yatırımlaraproje bazlı devlet yardımları da arttı. Buna göre, nitelikli personel desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımıyla istihdam edilenler dikkate alınarak yatırım veya işletme döneminde uygulanacak. Enerji desteği, belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak. Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 25'i karşılanacak.