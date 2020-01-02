Bakan Albayrak’tan peş peşe müjdeler! Mobilya’da KDV oranları düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada art arda müjdeleri sıraladı. Daha büyük ve güçlü bir Türkiye için şehir şehir dolaştıklarını ve insanlarla bir araya geldiklerini belirten Albayrak, mobilyada KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü de açıkladı. İşte Bakan Albayrak'ın o açıklamaları…

BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ! MOBİLYADA KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzden 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum." dedi.

Bakan Albayrak, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasında, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" adlı programlar kapsamında düzenlenen "Çanakkale İş Dünyası Buluşması"nda ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevsimsellikten arındırılmış güven endekslerinin, 4'üncü çeyrekte 3'üncü çeyreğe göre yüzde 6,8 artarak 106,3 seviyesine yükseldiğini belirten Albayrak, bu verinin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 108,7 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.