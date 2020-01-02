Bakan Albayrak: "İstihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracata, yüksek katma değere ve istihdama dayalı büyüme modeliyle değişim sürecini başlatacaklarını belirtti.

Bakan Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programları kapsamında Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen "Tekirdağ İş Dünyası Buluşması"nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekirdağ'ın, Türkiye ekonomisinde başlayan değişimin lokomotifi olma potansiyeline sahip en önemli şehirlerden olduğunu belirten Albayrak, "Verimli toprakları, zengin altyapısı ve eşsiz coğrafi konumu ile bölge sanayisine sağladığı ham madde katkısı, sahip olduğu OSB ve ASB'leri, ulaşım ve kaliteli iş gücü imkanları, hızla gelişen sınai yatırımlarıyla ekonomimize önemli katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

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Albayrak, Tekirdağ'ın sağladığı katkının yanında, katma değerli ve ihracata dayalı üretiminin sahip olduğu altyapı ile büyük bir cazibe merkezi haline de geldiğini vurgulayarak "Bugün burada, 'Tekirdağ ekonomisinin potansiyelini hayata geçirmek için neler yapabiliriz'i birlikte belirleyeceğiz. İnşallah, çok kısa sürede Tekirdağ'ın potansiyelini harekete geçirecek ve önemli yatırım merkezlerinden biri olmasını sağlayacak birçok adımı atacağız." şeklinde konuştu.

- "DEĞİŞİM DÖNEMİYLE İLGİLİ YENİ BİR FAZ BAŞLATACAĞIZ"

Bakan Albayrak, birçok kesimin beklentilerinin ötesinde bir performansla, enflasyonda, büyümede, faizlerde, piyasa faizlerinde özellikle tarihi değişimlerle 2019 yılını kapattıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

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"Şimdi bu değişim dönemiyle ilgili yeni bir faz başlatacağız. İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız. Çok kısa bir zamanda attığımız tohumlar, çok yakında filizlere, ağaçlara dönmeye başlayacak. Bugün sabah Çanakkale'de de ifade ettim. Enerji Bakanlığı döneminde madencilikte attığımız adımların tohumları yeşermeye başladı. Altında 20-25 tonlardan Cumhuriyet tarihi rekoru 2019 yılı 38,5 tonla yılı kapadık. Yerli kömür üretimi 50-60 milyon tonlardan 100 milyon tonu geçtik. Türkiye'nin yerli kaynaklarıyla dönüşüm özelindeki bu süreç çok önemli bir netice vermeye başladı."

2020 İVME yılı' dediğimiz, yani 'İleri, Verimli ve Milli Endüstri' yılı olacak. Büyüme politikamız da kaynak kullanma politikamız da İVME üzerine inşa edilecek. Kaynakları çok daha verimli çok daha kaliteli şekilde doğrudan bu model üzerinde kurgulayarak yöneteceğiz. Ekonominin tüm kurumlarıyla bu hedefi sahiplenerek politikalarımızı bunun üzerine inşa edeceğiz. Mayıs 2019'da ilk tanıttığımızda İVME modelinde şunu ifade ettik; yıl sonuna kadar belirli bir hacimde, belirli bir limitte yaklaşık 47 milyar dolarlık ithalatı ikame edecek alanlara finansman sağlayacağız. Bu alanları belirledik. Şimdi bunları ikame edecek şekilde yatırım gerçekleştirecekse, şu şartlarda... Yıl sonunda baktığımızda kredi tutarı yaklaşık 48 milyar liraya ulaştı. Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında da şu ana kadar 48 milyar liralık tahsisin yanında kullandırılan rakam 30 milyar liraya yaklaştı."

- "56 BİN 564 KİŞİ VE KURUMA KREDİ KULLANDIRILDI"

Bakan Albayrak, Türkiye genelinde 59 bin 461 kişi ve kuruma limit tahsis edilirken, 56 bin 564 kişi ve kuruma da kredi kullandırıldığını bildirdi.

Sektör bazında incelediklerinde ortaya çıkan tabloda, ne kadar hedef odaklı hareket ettiklerinin görüldüğünün altını çizen Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ham madde ara malı alanında 6 bin 53 sanayicimize 26,2 milyar lira kredi tahsis edildi. 4 bin 628 sanayicimize 15,1 milyar lira uygun, ucuz, uzun vadeli finansman kullandırıldı. Makine imalat sektöründe 2 bin 34 makine imalatçısı sanayicimize 7,1 milyar lira kredi limiti tahsis edildi. 1519 sanayicimize 4,2 milyar lira kredi finansmanı sağlandı. Yerli makine alımlarında 3 bin 762 yerli makine alıcısına 8,7 milyar lira kredi tahsis edildi. 2 bin 746 yerli makine alıcısına 4,6 milyar lira finansman sağlandı. Bir diğer öncelikli üretim alanımız olan seracılıkta 14 bin 803 çiftimize yaklaşık 3 milyar lira finansman kullandırıldı. Fiyatlardaki dalgalanmaları giderecek seracılığın yanında, tarımsal ithalatın önlenmesine yönelik hedefler doğrultusunda stratejik bitkisel üretim yapan 33 bin 12 çiftçimize 2,6 milyar lira kredi limiti tahsis edildi ve tamamı kullandırıldı."