İGA, çevre farkındalığı için yarışma düzenliyor

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde gelecek nesillere tertemiz, yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüren iGA, bu faaliyetleri doğrultusunda Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ile yarışmaya imza attı.

Başvuruları 23 Aralık'ta başlayan yarışmanın fotoğraf ve kısa video olmak üzere iki ayrı kategorisi bulunuyor. Büyük Efes Sanat'ın da destekçisi olduğu yarışma, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık. Yarışmaya başvurular 29 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynakların sonsuzmuş gibi tükendiğine, çevreye atılan her parça çöpün doğada kuşaklar boyunca kaldığına, bu durumu tersine çevirmenin herkesin elinde olduğuna yarışmayla dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Başvuruları "https://www.farkindamisinyarismasi.org/" adresinden yapılabilecek yarışma sonunda, her iki kategoride belirlenen ilk 3 eser sahibine para ödülü verilecek. Her iki kategoride sergilemeye değer 20'şer eser belirlenecek. Bu eserler belli bir süre İstanbul Havalimanı'nda sergilenecek.

Mart ayında sonuçlanacak yarışmanın jüri üyeliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Uzman Psikolog Prof. Dr. Zuhal Baltaş, Fotoğraf Sanatçısı Gültekin Çizgen, CNN Türk Program Yapımcısı Güven İslamoğlu, İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Vargı oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge, bir nesnenin çöp olduğuna işlere yaramadığı, artık kullanmak istenmediği düşünüldüğünde karar verildiğini, ardından çöpe atıldığını belirtti.

"Çöp kolayca atılır ki gözümüzden de bizden de uzak olsun." ifadelerini kullanan Bilge, "Peki, bu çöplerin nereye gittiğini, doğada ve kendi sağlığımız üzerinde ne etkileri olduğunu düşünüyor muyuz? 'Farkında mısın?' Bu soruların cevaplarını düşündürmeyi, birey olarak neler yapabileceğimizi görsel yollarla ortaya koymayı hedefliyor." değerlendirmesini yaptı.

- Hedef sıfır atık

İGA Üst Yönetici (CEO) Danışmanı Ülkü Özeren, İstanbul Havalimanı'nda başarıyla sürdürülen çalışmalara değinerek sorununun kaynağında çözülmesi gerektiğini belirtti.

Özeren, "Farkında Mısın?" Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması'nın önemli bir çevre farkındalığı yaratacağını, kaynakları daha verimli kullanma yönünde başta atık oluşumunun yollarının bulunmasının gerekliliğini kaydetti.

Bu çalışmalar sonucunda atık miktarının azaltılabileceğinin altını çizen Özeren, "Yaşadığımız dünyaya duyduğumuz saygı ve en önemlisi sürdürülebilirlik anlayışıyla küresel hub olan İstanbul Havalimanı'nda çalışmalarımızı 'Sıfır Atık Prensipleri' çerçevesinde yürütüyoruz. Hedefimizi 'Sıfır Atık' olarak belirledik ve havalimanındaki diğer paydaşlarımızla Sıfır Atık Deklarasyonu'nu imzaladık. Bu doğrultuda tüm atık yönetimi altyapısının geri dönüşüm sağlayacak şekilde atık toplama ve işleme özelliğiyle dizayn edilmesine özen gösterdik. Gelecek nesillere tertemiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.