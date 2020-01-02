Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı nedir ve kimlere verilir?

Kurum tarafından işten çıkarılma olayı ile karşılaşan ya da öyle bir ihtimal gerçekleştiğinde sonuçları merak eden kişiler, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu konu için kıdem tazminatı hesaplama programı bile yapılmış ancak kimi zaman teknik hatalarla karşılaşılabiliyor. Yıllara göre kıdem tazminatı hesaplama işlemi aslında oldukça kolay. Bu konu ile ilgili önemli bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Çalıştığı yıl sayısına göre ve diğer faktörler de göz önünde bulundurularak kıdem tazminatı hesaplama işlemi kolayca gerçekleştirilir. Kıdem tazminatı almaya hak kazanmış bir çalışan için, çalıştığı kurumdaki her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında (yani bir aylık brüt maaşı olacak şekilde) kıdem tazminatı ödenmektedir. Eğer bir yıldan artan fazla çalıştığı günler varsa, bir yıla oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Yapılan bu hesaplamada işçiye düzenli ödenen tüm ücretlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarı dikkate alınır.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı olarak adlandırdığımız para miktarı, bir çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. Çalışan kişi, çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. İşten ayrılan çalışan, bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olma şartı mevcuttur. Aynı kuruma bağlı (aynı holding, şirket çatısı altında işveren kurum) farklı iş yerleri için de aynı şart geçerlidir.

KIDEM TAZMİNATI KİMLERE VERİLİR?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için aynı işveren (şirket, holding vb.) bağlı olarak en az 1 sene çalışmış olmak şarttır. Eğer istifa ederseniz, kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldığı takdirde, kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır.

Öte yandan, emeklilik için de kıdem tazminatı konusunda bir ayrıcalık bulunmaktadır. Eğer emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabileceksiniz.