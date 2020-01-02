Market poşetleri ne kadar oldu? 1 Ocak 2020 ile beraber market poşetlerine zam geldi mi?

31 Ocak sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ kararına göre 1 Ocak 2020'den itibaren marketlerde kullanılan plastik poşetlerinin 30 kuruşa satılacağı açıklandı. Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine vatandaşlar market poşetleri ne kadar oldu? 1 Ocak 2020 market poşetlerine zam mı geldi? sorularının yanıtını arıyordu. Çalışma ve Şehircilik Bakanlığı yeni poşet fiyatının 25 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldığını açıkladı. Geri Kazanım Payının 18 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, 12 kuruşu ise satıcı ile Hazine'ye aktarılacak.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine,

b) Kanunun ek-1 sayılı listesindeki ürünlerden, plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere,

ilişkin idari ve teknik usul ve esasları belirlemektir.