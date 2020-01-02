Sanayiyi büyütmek asli borcumuz

BUGÜN NELER OLDU

Ülkeningeçirdiği zor zamanların sanayinin gelişmesiyle aşılacağını belirten Zorlu Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zeki Zorlu, "80 milyonun işe ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak bizim asli borcumuz. Yoksa insanlar çatışır" dedi. Bursa'daki Korteks fabrikasında bir araya geldiğimiz Zorlu, ileri yaşına rağmen haftanın 7 günü işinin başında olduğunu, en büyük motivasyonunu ise çalışanlar ve makinelerden aldığını kaydetti. Sürdürülebilir odaklı Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde Zorlu Tekstil'de başlattıkları döngüsel ekonomi tabanlı akıllı dönüşümle, 2030'da dünyada 3 trilyon dolara ulaşacağı öngörülen akıllı tekstil pazarına yönelik yatırımlarını artırdıklarını dile getiren Zorlu, insan hatasının yarattığı kaybı ortadan kaldırmak için otomasyonu artırdıklarını, istihdam fazlasını ise yeni yatırımlarda değerlendirdiklerini kaydetti.Fabrikada 500'ü beyaz yakalı olmak üzere 2 bin 300 kişinin çalıştığını bu rakamın şirkette son 15 yılın en yüksek istihdamı olduğunu dile getiren Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül ise, "Verimlilik arttıkça yeni yatırımlar da arkasından geliyor" dedi. Tekstilin gelecekte de katma değer yaratacak en kritik sektörlerden biri olacağını öngörüsüyle bu alandaki yatırımlarına devam ettiklerini belirten Yüngül, "Silikon Vadisi'ni ve daha başka merkezleri takip ediyoruz. İzlenimlerimiz çok büyük bir dönüşümün tüm sektörleri baştan başa değiştireceğini gösteriyor" diye konuştu. 5 yıldır yaptıkları araştırmalara göre geleceğin akıllı tekstilde olduğunu vurgulayan Yüngül, pazarın 160 milyar dolara koştuğunu belirtti.Yerli otomobilin araç içi iplik ve kumaşlarıyla ilgili de Yüngül, "Yerli otomobilin araç içi kumaş ve iplik işini de yüksek ihtimalle biz yaparız, bunu kaçırmayız" dedi. Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın ise, "Zorlu Tekstil olarak geçen yıl toplam 605 milyon dolar ciroya ulaşırken, 186 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılında 620 milyon dolar ciro ve 200 milyon dolar ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.