Sigorta ve Bağ-kur primleri ne kadar oldu? 2020 Bağkur primleri nasıl hesaplanır?

Yeni yılda asgari ücrete gelen zamla beraber binlerce insanın araştırma konusu haline gelen 2020 Bağ-kur primleri ile ilgili detayları bu başlık altında topladık. Birçok ücretin artmasını direkt olarak etkileyen asgari ücret zammı 2020 yılı için bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklamıştı. Vergi ya da ticari mükellefiyetinden dolayı prim ödemek zorunda olanlar indirimsiz olarak en düşük brüt asgari ücretin %34,5'i, primleri düzenli ödemesi halinde ise 5 puanlık indirimle birlikte %29,5'i oranında prim ödemeleri gerektiği bilinmektedir. Peki, 2020 Bağkur ve sigorta primleri ne kadar oldu? Yeni yılda Bağ kur prim hesaplama ve detaylar…

2020 SİGORTA VE BAĞKUR PRİMİ HESAPLAMA

Tarım bağkurlular 2020 senesi itibariyle brüt asgari ücretin 27 günlük kısmının %34,5'i oranında prim ödemekte. 2023 yılında çiftçi bağkurlu da 30 tam günlük asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Primleri düzenli ödeyenler ise 26 günlük brüt asgari ücretin %29,5'i oranında bağkur öderler.

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