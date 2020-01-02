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TOKİ 100 bin konut projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan uygun ödeme koşullarına sahip ve fiyatlarına sahip TOKİ 100 bin konut projesi yoğun ilgi görüyor. Depreme dayanıklı ve yatay mimari esası ile inşa edilecek olan konutların tüm detayları belli oldu. Evlerin modelleri, uygulama özellikleri ve ödeme türleri ile ilgili ayrıntıları araştıran vatandaşlar en güncel bilgilere ulaşmak istiyorlar. Aynı zamanda henüz başvuru yapamayanlar ya da kaçırdığını düşünenler içinse başvuru süreci hala devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan sosyal konut projesine başvuru için bazı şartların sağlanması gerekiyor. 16 Aralık'ta başlayan proje için talepler hala devam ediyor. Bu doğrultuda; ne zaman? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 2.1.2020 15:42
TOKİ 100 bin konut projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler?

16 Aralık tarihinde başlayan için başvurular hala sürüyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konu için talepler giderek artıyor. Henüz başvuru yapmayanlar ya da başvuru tarihini kaçırdığını düşünenler içinse vakit hala var. Düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşlar konuya yoğun ilgi gösteriyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bu doğrultuda; ne zaman yapılacak? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Toplu Konut İdaresi tarafından Türkiye'nin 81 ilinde TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları 16 Aralık tarihinde başladı. Başvurular hala sürerken vatandaşlar konuya yoğun ilgi gösteriyor. Henüz başvuru yapamayanlar ya da yapmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; neler? Kura çekimi ne zaman?

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TOKİ 100 bin konut projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler?
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